Витренко хочет сорвать курортный сезон в Крыму?

В Министерстве иностранных дел Украины считают ситуацию, которая сложилась вокруг американского военного судна в порту Феодосии, политиканством и попыткой сорвать курортный сезон в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК.

Он отметил, что в МИД Украины полностью поддерживают позицию Министерства обороны в этом вопросе.

В.ФИЛИПЧУК также отметил, что это был торговый корабль. «Произошедшее - это в действительности политиканство, которое не имеет под собой никаких оснований», - сказал он.

В.ФИЛИПЧУК также добавил, что, по его мнению, это не только политиканство, но и желание сорвать курортный сезон в Крыму, то есть нанести удар по экономическому благополучию полуострова. «Те, кто инициируют подобные откровенные, беспочвенны, я бы даже сказал, абсурдные провокации, должны чувствовать ответственность за то, что своими действиями они отпугивают туристов, причем без каких-либо для этого оснований», - добавил В.ФИЛИПЧУК.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосию прибыло транспортное судно США «Эдвантедж», с которого была разгружена инженерная техника и строительные материалы, предназначенные для совершенствования учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины.

В то же время местные жители устроили у ворот порта стихийный митинг. Они выражали возмущение по поводу того, что им ничего не известно о цели визита американцев, а также что иностранные войска присутствуют без разрешения Верховной Рады.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Си бриз-2006». По их словам, эта мера была спланирована еще в прошлом году, то есть о ней должны знать местные власти и руководство порта. В общей сложности к участию в учениях приглашены 40 стран. А то, что разрешения на присутствие американцев от парламента нет, в Минобороны считают проблемой временной. Пока представители НАТО будут строить казармы, согласие украинские военные надеются получить.