Добкин напомнил Михалкову, что у него есть орден от Медведева

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН удивлен тем, что российский режиссер Никита МИХАЛКОВ использовал его образ в предвыборном ролике.

В частности, в письме к Н.МИХАЛКОВУ, текстом которого располагает УНИАН, М.ДОБКИН отмечает: «Уважаемый Никита Сергеевич! Являясь давним поклонником Вашего таланта, был крайне удивлен личным вниманием к моей персоне. Не скрою - не ожидал, что Вы так высоко оцените мои скромные возможности влияния на выбор Ваших соотечественников. Искренне желаю Вам успехов в реализации намеченных целей, тем более, что наши симпатии совпадают. С уважением, Михаил ДОБКИН (для Вас - Миша)».

При этом в постскриптуме к письму М.ДОБКИН напоминает, что Указом Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА от 29 октября 2010 года он был награжден Орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной».

*** Видео о съемках предвыборного ролика кандидата в мэры Харькова М.ДОБКИНА было получено путем вырезки и монтажа наиболее неудачных или эпатажных фрагментов из дублей записи предвыборного ролика в декабре 2005 года и его общения со своим помощником Геннадием КЕРНЕСОМ, который руководил процессом съемки. Видео представляло собой акцию черного пиара. Автор монтажа видео до настоящего времени неизвестен.

Согласно статистике YouTube на 28 сентября 2007 года, уже через 20 часов после размещения видео с М.ДОБКИНЫМ входило в десятку самых популярных во всемирной сети.

Накануне выборов Президента России, намеченных на 4 марта с. г., российский кинорежиссер Н.МИХАЛКОВ в своем фильме «Русский философ Иван Ильин» показал видеоролик о съемках предвыборного ролика М.ДОБКИНА. Основная идея Н.МИХАЛКОВА: показать, что в результате всенародных выборов именно такие люди приходят ко власти.

В фильме «Русский философ Иван Ильин» Н.МИХАЛКОВ отстаивает идею сильной вертикали исполнительной власти и выступает против всенародного избрания руководителей субъектов Российской Федерации.