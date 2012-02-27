Условиями содержания Тимошенко обеспокоены народные партии в ПА ОБСЕ

Группа народных партий и партий-единомышленников в Парламентской Ассамблее (ПА) ОБСЕ обеспокоена условиями содержания бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в заключении.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европейской народной партии.

Согласно сообщению, обеспокоенность была выражена в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ на прошлой неделе в Вене.

“Группа народных партий и партий-единомышленников, в частности, одобрила резолюцию, в которой выражена обеспокоенность состоянием ее (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) здоровья, в резолюции также содержится призыв к украинской власти обеспечить лучшую возможную медицинскую помощь назначенной ей (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) группой медиков”, - отмечается в сообщении.

В резолюции также выражается сожаление постоянным нарушением фундаментальных прав человека в контексте судебного процесса в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и отсутствием уважения к правилам международного права.

“Украина ослаблена одной группой, которая контролирует политику и влияет на судебную систему”, - отмечается в резолюции.

Группа европейских народных партий и партий-единомышленников является крупнейшей в ПА ОБСЕ, она объединяет парламентариев из 56 стран - членов ОБСЕ.