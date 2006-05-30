В программе визита Ющенко в Донецк произошли изменения
11:38, 30 мая 2006Политика
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Об этом сообщили в Донецкой ОГА
В программе визита Президента Виктора Ющенко в Донецк произошли изменения.
По информации пресс-службы облгосадминистрации, вместо посещения часовни-памятника «Погибшим на производстве» Президент возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко. После этого он проведет совещание с активом области, на котором представит нового губернатора Владимира ЛОГВИНЕНКО.
Самолет с Президентом Украины должен прибыть в Международный аэропорт Донецка в 11.50.
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