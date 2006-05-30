В программе визита Ющенко в Донецк произошли изменения

В программе визита Президента Виктора Ющенко в Донецк произошли изменения.

По информации пресс-службы облгосадминистрации, вместо посещения часовни-памятника «Погибшим на производстве» Президент возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко. После этого он проведет совещание с активом области, на котором представит нового губернатора Владимира ЛОГВИНЕНКО.

Самолет с Президентом Украины должен прибыть в Международный аэропорт Донецка в 11.50.