Луценко в зале суда шутит с журналистами

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко во время объявления приговора успевает давать интервью журналистам, передает корреспондент РИА Новостииз зала суда.

Приговор зачитывают уже два часа. При этом журналисты, которые находятся в зале, не могут расслышать ни одного слова. Сам Луценко время от времени общается с представителями прессы. По его словам, чувствует он себя нормально и на вопрос, что его беспокоит, шутливо ответил, что "беспокоит генпрокуратура".

На вопрос, собирается ли он оспаривать приговор, Луценко предложил сначала дождаться окончания суда. "Давайте дождемся окончания сегодняшнего дня, и тогда уже будем говорить об апелляции", - сказал он.

Во время 20-минутного перерыва в оглашении приговора бывший глава МВД сказал журналистам, что его приговор был "заказан".

"Приговор будет таким, каким его нарисовал заказчик", - сказал Луценко, не уточнив, о ком именно идет речь, но добавил, что его последнее слово, в котором он заявил, что украинская мафия концентрируется в Межгорье (где живет президент), сняли с эфира двух общенациональных телеканалов.

В маленьком зале собрались более 50 журналистов, пришли и депутаты парламента из оппозиционных фракций, и представители дипломатического корпуса. У здания суда продолжают свою акцию сторонники Луценко.

Луценко обвиняют в незаконном оформлении на работу своего личного водителя, нарушениях, связанных с выделением ему квартиры и начислением пенсии. Также экс-министру инкриминируют перерасход средств при праздновании Дня милиции. Общий ущерб государству от деятельности Луценко на посту главы МВД, по данным гособвинения, составляет около миллиона гривен (125 тысяч долларов). Гособвинение просит приговорить Луценко к четырем с половиной годам лишения свободы. Адвокаты экс-министра МВД Украины заявляют, что доводы гособвинения в ходе процесса не подтвердились, и считают, что их подзащитный должен быть оправдан по всем пунктам обвинения. Сам Луценко называет уголовное дело исключительно политическим, власти Украины это отрицают.

Бывший глава МВД находится под арестом с конца 2010 года.