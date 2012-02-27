Сергей Луценко надеется, что его брата оправдают

Брат бывшего министра внутренних дел Украины Сергей ЛУЦЕНКО рассчитывает, что Печерский районный суд Киева вынесет оправдательный приговор Юрию ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Печерского райсуда.

«Мы ожидаем оправдательного приговора, потому что ни один свидетель не дал в суде показаний, подтверждающих его вину. Хотя мы понимаем, что суды в Украине носят сугубо политический характер», - сказал С.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Печерский райсуд начал оглашать приговор Ю.ЛУЦЕНКО, которому, по данным Генпрокуратуры, инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3-х лет занимать организационно-распорядительные должности.