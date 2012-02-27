Вовк читает приговор Луценко

Печерский районный суд Киева начал вынесение приговора бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, приговор зачитывает председательствующий в заседании судья Сергей ВОВК.

Зал суда и коридор до предела переполнены людьми.

Возле помещения суда проходит пикет активистов «Батькивщины» и «Народной самообороны». Они держат плакаты и скандируют: «Юрі – волю».

Как передает РИА "Новости", сам ЛУЦЕНКО слушает приговор невнимательно, постоянно шутит с адвокатами.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3-х лет занимать организационно-распорядительные должности.

16 февраля председательствующий в судебном процессе судья С.ВОВК сообщил, что приговор Ю.ЛУЦЕНКО будет оглашен 27 февраля.