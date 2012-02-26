Могилев сменил представителя Крыма в Москве

Постановления - на сайте правительства

Совет министров Автономной республики Крым своим постановлением назначил на должность представителя АРК в Москве Алексея БРЫЧЕЕВА вместо Александра РУДЕНКО. Соответствующее постановление Совмина Крыма (№ 43 от 23 февраля) обнародовано на сайте правительства автономии. Другим своим постановлением (№ 42 от 22 февраля) Совет министров Крыма уволил А.РУДЕНКО с должности представителя АРК в Москве по собственному желанию в соответствии с поданным заявлением. Оба постановления подписаны председателем Совета министров Крыма Анатолием МОГИЛЕВЫМ.

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