Могилев сменил представителя Крыма в Москве

11:13, 26 февраля 2012
Политика
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Постановления - на сайте правительства

Совет министров Автономной республики Крым своим постановлением назначил на должность представителя АРК в Москве Алексея БРЫЧЕЕВА вместо Александра РУДЕНКО.

Соответствующее постановление Совмина Крыма (№ 43 от 23 февраля) обнародовано на сайте правительства автономии.

Другим своим постановлением (№ 42 от 22 февраля) Совет министров Крыма уволил А.РУДЕНКО с должности представителя АРК в Москве по собственному желанию в соответствии с поданным заявлением.

Оба постановления подписаны председателем Совета министров Крыма Анатолием МОГИЛЕВЫМ.

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