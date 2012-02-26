Хмельницкий БЮТ наказал "предателей"

На Хмельниччине из фракции ВО «Батькивщина» в областном совете исключили 6 депутатов с формулировкой «за измену».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель фракции в облсовете Иван ГЛАДУНЯК на XV отчетно-избирательной партийной конференции, состоявшейся в субботу в Хмельницком.

«К сожалению, во фракции произошли неправильные вещи, и шесть депутатов не выполнили важное указание – проголосовали за областной бюджет. Я назову эти фамилии: Инна ШОРОБУРА (ректор Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии), Артур ФРИДМАН (председатель наблюдательного совета, председатель совета директоров ЗАО Объединения “Прогресс”), Леонид СЕМЕНЮК (акушер-гинеколог Хмельницкого городского перинатального центра), Юрий ПЛИВАНЮК (начальник управления здравоохранения городского совета Каменец-Подольского), Леонид БРИНДИКОВ (главный врач Хмельницкого областного онкологического диспансера) и Николай ДЯЧУК (заместитель председателя правления корпорации “Сварог Вест Групп”)”, - отметил И.ГЛАДУНЯК.

Он прибавил, что следующим шагом будет исключение этих депутатов из партии облорганизации ВО «Батькивщина».

Справка УНИАН. В Хмельницком областном совете насчитывается 104 депутата, из них 31 от фракции ВО «Батькивщина», избранные на местных выборах 2010 года.