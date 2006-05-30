В Донецке возле ОГА Ющенко ждут около 2 тысяч человек
Милиция провела принудительную эвакуацию автомобилей
В Донецке возле здания областной государственной администрации около 2 тыс. человек с флагами различных партий ждут приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, среди присутствующих преобладают сторонники «Нашей Украины» с помаранчевыми флагами и сторонники Наталии ВИТРЕНКО с флагами Прогрессивной социалистической партии Украины.
Сторонники Президента скандируют «Ющенко! Ющенко!», сторонники Н.ВИТРЕНКО - «Украина и Россия вместе!», «Нет НАТО в Крыму», «Ющенко - чемодан, вокзал, Америка».
Милиция провела принудительную эвакуацию от здания облгосадминистрации некоторых автомобилей, владельцы которых отсутствовали.
Самолет с Президентом Украины должен прибыть в Международный аэропорт Донецка в 11.50.