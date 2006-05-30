Нашелся производитель лифта, сорвавшегося в Минтрансе

Лифт, который оборвался в здании Министерства транспорта и связи, изготовлен словацкой фирмой “Элвит-Словак”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпромгорнадзора.

По данным пресс-службы, лифт смонтирован и введен в эксплуатацию в Минтрансе в 2003 году.

Напомним, 29 мая в здании Минтранссвязи Украины во время подъема кабины лифта произошло несанкционированное изменение направления ее движения между 23-м и 24-м этажами с последующим неконтролированным перемещением вниз. На уровне 11-го этажа сработали тормозные устройства и уловители. Лифт полностью остановился на первом этаже. В кабине лифта находились 16 пассажиров. По предварительным данным, 5 из 10 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, получили травмы разной степени тяжести.