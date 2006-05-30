Довгый хочет, чтобы Бродский ремонтировал лифты

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГЫЙ заявляет, что принципиальная позиция новой киевской власти заключается в том, что в Киевском городском совете не должно быть ни «помаранчевой», ни «голубой» политики.

Об этом он сказал в интервью газете «Україна молода».

Отвечая на вопрос о ситуации в Киевсовете, О.ДОВГЫЙ подчеркнул, что «киевляне голосовали не только за БЮТ, но и за Партию регионов, Блок Леонида Черновецкого, «Нашу Украину», ГАК, Блок Литвина, Социалистическую партию». «Киевсовет – это не Верховная Рада. Здесь не должно быть политики», - отметил секретарь Киевсовета.

Он отметил, что депутаты Киевсовета должны эффективно работать на благо общества и нести ответственность перед киевлянами за то, что происходит в Киеве. «У нас нет оппозиции, коалиции, большинства. Есть депутаты, которые хотели сразу конструктивно работать на благо киевлян. А есть другие депутаты, которые вместо того, чтобы заниматься жилищно-коммунальным хозяйством и неотложными проблемами, играются в политику», - сказал О.ДОВГЫЙ.

В связи с этим секретарь Киевсовета отметил, что «как только члены этой фракции («а ля оппозиционной») скажут, что политика закончилась, мы хотим работать и помогать киевлянам, ремонтировать лифты, бороться с заторами, повышать качество воды, оптимизировать расходы, заниматься больницами - все будет нормально».