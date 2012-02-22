Бережная поможет журналистам в получении шенгенских виз на 5 лет

Народный депутат Украины от Партии регионов Ирина БЕРЕЖНАЯ обращается к журналистам, которые сталкиваются со сложностями в получении виз в страны Европейского Союза, с инициативой совместного мониторинга деятельности консульств и публичного давления на них.

Об этом И.БЕРЕЖНАЯ сообщила журналистам после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеральной Республики Германия Гансом-Юргеном ГАЙМЗЁТОМ, проинформировали УНИАН в пресс-службе депутата.

По словам И.БЕРЕЖНОЙ, она предлагает свою помощь журналистам, которым или отказывают в получении виз с нарушением упрощенной процедуры оформления, которая действует между Украиной и Европейским Союзом с 1 января 2008 года, или предоставляют краткосрочные визы.

«Согласно этому договору, журналисты должны получать бесплатные многократные визы сроком до 5 лет. Однако мониторинг, который проводит моя служба, показывает: консульства не часто выдают визы даже на срок 3 года, таким образом, нарушают действие Соглашения, - подчеркивает И.БЕРЕЖНАЯ. - Ко мне уже обратились несколько представителей средств массовой информации, вместе с которыми мы будем отстаивать законные права на получение пятилетних виз».

И.БЕРЕЖНАЯ также встревожена фактами неаргументированных отказов в предоставлении виз в страны Шенгенской зоны, в том числе и журналистам. «Вместо того, чтобы демонстрировать позитивные политические сигналы, посольства стран ЕС наоборот усложняют процедуры получения виз для журналистов, расширяя перечень документов, которые нужны для их оформления. И об этом я буду говорить с послами этих стран», - сказала И.БЕРЕЖНАЯ.

Она также хочет поднять вопрос «о предоставлении виз по упрощенной процедуре представителям «третьего сектора», то есть общественных организаций». По ее словам «это – наиболее прогрессивная часть общества, которая в основе своей выступает за евроинтеграцию Украины». При этом из-за отсутствия механизма упрощенной процедуры гражданское общество ощущает трудности в системном сотрудничестве с европейскими коллегами, отметила И.БЕРЕЖНАЯ, подчеркнув, что эта проблема очень актуальна, и ее нужно решать на высшем уровне.