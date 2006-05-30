Ющенко поставил беларусского посла на место Тимошенко

Издание «Коммерсант-Украина» утверждает, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал несколько указов по кадровым изменениям в СБУ, сообщения о которых не появились на официальном сайте Президента.

По данным газеты, глава государства своим указом освободил от должности первого заместителя председателя СБУ Владимира ТИМОШЕНКО и назначил на эту должность бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Беларуси Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Помимо этого, Президент подписал указ о назначении заместителем председателя СБУ Ивана ГЕРАСИМОВИЧА, до этого возглавлявшего один из департаментов главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К"). По данным "Коммерсанта", И.ГЕРАСИМОВИЧ имеет непосредственное отношение к раскрытию ряда резонансных преступлений, в том числе и к раскрытию "дела Гонгадзе".

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 мая, В.ЮЩЕНКО освободил В.НАЛИВАЙЧЕНКО от должности посла Украины в Республике Беларусь.