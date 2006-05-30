С 1 июля ”Нефтегаз” заменят российским клоном

Бывший министр топлива и энергетики Украины Сергей ЕРМИЛОВ не исключает, что с 1 июля основным поставщиком газа украинским потребителям будет не «Нафтогаз Украины», а «Укргазэнерго».

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире радио «Эра».

«Думаю, делается все, чтобы до 1 июля подписать все соглашения на «Укргазэнерго», что приведет еще к потере части независимости страны», - сказал он. При этом С.ЕРМИЛОВ не исключил, что именно нынешнее правительство и, в частности руководители Минтопэнерго заинтересованы в этом.

Он также выразил убеждение в том, что Украина на сегодняшний день фактически потеряла туркменский рынок газа. С.ЕРМИЛОВ объяснил это, в частности, рядом безрезультатных переговоров с Туркменистаном, а также фактически срывом визита Президента Туркменистана Сапармурата НИЯЗОВА в Украину и, соответственно, подписания нового долгосрочного соглашения на поставки туркменского газа в Украину. «Думаю, что и Минтопэнерго к этому (срыву визита – УНИАН) причастно», - сказал С.ЕРМИЛОВ.

Бывший министр также высказался за необходимость того, чтобы к переговорам с Президентом Туркменистана немедленно присоединился Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.