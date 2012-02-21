Во Львове заминают скандал в ночном клубе с участием сыновей депутата?

Председатель фракции Партии регионов во Львовском областном совете Игорь ГРЕЩУК заявляет, что во Львове тщательным образом скрывают скандал с участием сыновей депутата Львовского облсовета от ВО «Свобода» Михаила БЛАВАЦКОГО – Андрея и Павла, которые устроили драку с охраной одного из ночных клубов Львова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Партии регионов в облсовете.

По словам депутата, 11 февраля парни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с работниками охраны клуба. Чтобы их успокоить, в заведение сначала прибыл дежурный наряд милиции, однако «сыновья депутата-„свободовца” вели себя настолько агрессивно, что было принято решение вызвать подмогу. В целом пьяных парней успокаивали несколько нарядов милиции», отметил И.ГРЕЩУК.

«По этому факту 16 февраля на имя начальника ЛГУ ГУМВД Украины во Львовской области было направлено заявление относительно принятия мер реагирования в отношении граждан БЛАВАЦКОГО А.М. и БЛАВАЦКОГО П.М. Однако пока уголовного дела по данному факту почему-то возбуждено не было», - говорится в сообщении.

«У нас во Львовской области как-то стало традицией, что депутаты от ВО «Свободы» попадают в скандальные ситуации и нарушают закон, - заявил И.ГРЕЩУК. – И хотя в этом случае мы имеем драку, которую устроили сыновья депутата М.БЛАВАЦКОГО, не так давно мы все услышали о пьяном дебоше еще одного «свободовца» ПИДКУЙМУХИ. Руководство этой политической силы не только не исключает таких людей из своих рядов, но и защищает их. Имею в виду громкие заявления госпожи СЕХ, что якобы депутата ПИДКУЙМУХУ спровоцировали работники ГАИ, и что он в действительности «белый и пушистый».

По словам И.ГРЕЩУКА, вероятно, что факт драки в ночном клубе Львова с участием сыновей депутата М.БЛАВАЦКОГО замалчивают только потому, что заведение, в котором все это происходило, принадлежит его однопартийцу.

«Будем надеяться, что депутат БЛАВАЦКИЙ «не пропадет без вести», как это произошло с его коллегой «свободовцем» Степаном ПИДКУЙМУХОЙ, который после пьяных разборок с работниками ГАИ пропал», - отметил И.ГРЕЩУК.

В свою очередь, председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском областном совете Ирина СЕХ заявила в комментарии УНИАН, что сейчас выясняются детали этого происшествия.

„Я считаю, что если есть нарушение, то на это нарушение должны реагировать правоохранительные органы. Мне известно, что потерпевшие отсутствуют, а со стороны работников заведения заявления в правоохранительные органы не было. Сейчас выясняем детали этого происшествия, которое искусственно раздувают „регионалы”, - подчеркнула И.СЕХ.

В Секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области УНИАН сообщили, что в настоящее время по фактам, изложенным в заявлении, которое поступило в милицию, „продолжается доследственная проверка”.