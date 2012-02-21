В четверг, 23 февраля, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Перспективы оппозиции.

2. Сумеет ли оппозиция объединиться?

3. Кто изменит закон о выборах?

4. Экономическая ситуация в Украине накануне выборов.

5. Правительство Азарова: кто следующий?

6. Признают ли ЕС и США легитимными выборы без участия в них оппозиции?

Участники круглого стола:

Николай КАТЕРИНЧУК – народный депутат, глава Европейской партии Украины

Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины, Народная партия (Блок Литвина)

Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО – народный депутат Украины, Партия регионов

Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины, партия «Реформы и порядок» (БЮТ-Б)

Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода»

Владимир КУРЕННОЙ – заместитель председателя Центрального исполкома партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы).

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