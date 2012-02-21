Круглый стол «Выборы-2012»
В четверг, 23 февраля, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Перспективы оппозиции.
2. Сумеет ли оппозиция объединиться?
3. Кто изменит закон о выборах?
4. Экономическая ситуация в Украине накануне выборов.
5. Правительство Азарова: кто следующий?
6. Признают ли ЕС и США легитимными выборы без участия в них оппозиции?
Участники круглого стола:
Николай КАТЕРИНЧУК – народный депутат, глава Европейской партии Украины
Олег ЗАРУБИНСКИЙ – народный депутат Украины, Народная партия (Блок Литвина)
Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО – народный депутат Украины, Партия регионов
Сергей СОБОЛЕВ – народный депутат Украины, партия «Реформы и порядок» (БЮТ-Б)
Андрей ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода»
Владимир КУРЕННОЙ – заместитель председателя Центрального исполкома партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
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Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.