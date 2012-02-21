Социально незащищенные киевляне получат одноразовую помощь

Социально незащищенные киевляне получат одноразовую адресную материальную помощь от городской власти по случаю празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее распоряжение подписал Александр Попов.

На одноразовую помощь социально незащищенным слоям населения городская власть предусмотрела свыше 12 миллионов 800 тысяч гривен. Это стало возможным благодаря изменениям, которые по инициативе Александра Попова, были внесены в программу «Забота. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы.

«Социальная защита населения – обязанность власти. Сегодня мы сделали все от нас зависящее, чтобы хоть немного, в пределах возможностей города, помочь малообеспеченным киевлянам. В дальнейшем работа относительно усиления социальной защиты будет продолжена: принятые городом изменения к программе «Забота. Навстречу киевлянам» дают возможность охватить вниманием сотни тысяч киевлян. Убежден, что, реализовав наши планы относительно экономического развития города, промышленности Киева, мы со временем значительно расширим возможности помогать тем, кто в этом в действительности нуждается», – отметил Александр Попов.

Так, распоряжением предусматривается предоставление одноразовой помощи членам семей погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане; получателям пенсии в связи с потерей кормильца на детей-сирот, в которых умерли или погибли оба родителя, в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»; получателям помощи на детей, над которыми установлена опека или забота; малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, которые находятся на учете в органах труда и социальной защиты населения как получатели государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Также, согласно с распоряжением, помощь будет оказана инвалидам І группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 гривен; получателям государственной социальной помощи инвалидам детства и детям-инвалидам в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам»; получателям временной помощи на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; малообеспеченным лицам, которые проживают вместе с инвалидом І или ІІ группы в результате психического расстройства, которое по выводам врачебной комиссии медицинского заведения нуждается в постоянном постороннем присмотре, и получают ежемесячную денежную помощь на уход за ним согласно с постановлением Кабинета Министров Украины от 02.08.2000 № 1192.

Кроме того, помощь получат инвалиды ІІ группы, неработающие инвалиды ІІІ группы, а также неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает 900 гривен.

Наконец, помощь будет оказана получателям государственной помощи на детей одиноким матерям с учетом доходов; получателям компенсации по уходу за инвалидом І группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.07.1996 №832 «О повышении размеров государственной помощи отдельным категориям граждан» и получателям государственной помощи при усыновлении ребенка.

Напомним, по инициативе председателя КГГА Александра Попова, решение об увеличении финансирования программ «Беспокойство. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы, и «Социальное партнерство» было принято Киевским городским советом 16 февраля. Согласно решению финансирование программы «Забота» увеличено больше, чем на 400 миллионов гривен, что дает возможность городу помочь ряду малообеспеченных слоев населения, инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и тому подобное.