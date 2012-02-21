Азаров говорит, что жизнь усложнилась, так как чиновники не могут без бумажки

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает несовершенство работы разрешительных центров по принципу "единого окна" в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета регионов.

«В ряде ситуаций они действуют абсолютно формально, а иногда даже и усложняют работу нашего бизнеса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер отметил еще некоторые сложности, которые не удалось ликвидировать для работы бизнеса. «Мы ликвидировали 54 тыс. актов различных регулятивного плана, однако это вовсе не означает, что после этого сразу стало жить хорошо. Наоборот. в ряде случаев жизнь усложнилась», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сложности возникают из-за чиновников. «Наши чиновники не привыкли к тому, что если нет бумаги, значит это разрешено, и никаких разрешений получать не надо. Эта работа требует, безусловно, очень серьезного внимания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2012 года в Украине выдача разрешительных документов должна осуществляться по принципу «единого окна».

Это предусмотрено Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», вступившим в действие с 1 января т.г.

Закон изменяет порядок взаимодействия между органами власти и субъектами хозяйствования на региональном уровне - прием и выдача разрешительных документов будет осуществляться исключительно через государственных администраторов в разрешительном центре. Таким образом, планируется перейти от принципа «единого офиса» к принципу «единого окна».

По состоянию на 10 декабря 2011 года, в Украине действовали 680 разрешительных центров, организационно соответствующих законодательству.