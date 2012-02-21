Оппозиционные нардепы заявляют, что Минздрав стал карательным органом

Народные депутаты - медики, представители оппозиционных фракций требуют от Министерства здравоохранения прекратить деятельность комиссии Минздрава, которая занимается обследованием экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, из-за нарушения членами комиссии клятвы Гиппократа и распространения недостоверной информации о состоянии здоровья лидера оппозиции.

Об этом сегодня на брифинге заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, министр здравоохранения оппозиционного правительства Сергей ШЕВЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Сегодня речь идет не просто о диагнозе ТИМОШЕНКО, сегодня понятно одно: мы можем установить диагноз действующей власти, и этот диагноз – страх, испуг перед лидерами оппозиции – ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО», - сказал он.

По словам С.ШЕВЧУКА, народные депутаты требуют от пенитенциарной системы соблюдать рекомендаций группы международных врачей, которые проводили обследование Ю.ТИМОШЕНКО, и «имплементировать эти рекомендации в конкретную лечебную практику и обеспечить Ю.ТИМОШЕНКО надлежащее обследование и лечение».

С.ШЕВЧУК также отметил, что, несмотря на то, что комиссия Минздрава продолжает дезинформировать общество о реальном состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, «вчера всех приятно удивили медики Качановской колонии».

«Они через заявление управления здравоохранения пенитенциарной службы сообщили, что приняли решение выполнять рекомендации, предоставленные немецкими врачами, которые обследовали Ю.ТИМОШЕНКО, и не исключили возможность обследования и оперативного лечения за пределами колонии», - сказал депутат.

Он напомнил, что немецкие специалисты в своем заключении указывают на то, что Ю.ТИМОШЕНКО серьезно больна и ее полноценное обследование и лечение возможно только за пределами колонии, а также не исключили возможности хирургического вмешательства.

По словам С.ШЕВЧУКА, медики Качановской колонии определились, что берут за основу рекомендации зарубежных специалистов, которым доверяет Ю.ТИМОШЕНКО.

«Возникает вопрос, какая же тогда функция комиссии Министерства здравоохранения?», - спросил он.

«Понятно, что эта комиссия не выполняет медико-консультативную функцию, а выполняет прямые указания правоохранительных органов, в частности, Генпрокуратуры, и является ширмой, которая закрывает грубые нарушения лечебного процесса», - сказал министр здравоохранения оппозиционного правительства.

Кроме того, С.ШЕВЧУК обратил внимание на то, что некомпетентность проявила не только комиссия Минздрава, но и чиновники Министерства иностранных дел, которые заявили, что квалификация иностранных врачей является якобы недостаточной, что вызвало возмущение не только иностранных специалистов, но и дипломатов.

Депутат также назвал «грубым» выступление генпрокурора Виктора ПШОНКИ, который заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы не нуждается в лечении. «Мы видим, что заключения иностранных специалистов говорят о противоположном», - подчеркнул С.ШЕВЧУК.