Количество поправок к УПК Януковича уже перевалило за тысячу

В парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поступило уже более 1 тыс. поправок к проекту Уголовно-процессуального кодекса.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ сообщил сегодня на встрече депутатов комитета с делегацией экспертов Совета Европы.

По его словам, комитет будет принимать поправки до 23 февраля.

"Согласно Регламенту Верховной Рады Украины, у субъектов законодательной инициативы в течение 14 дней есть возможности вносить свои поправки к Уголовно-процессуальному кодексу", - сказал В.ШВЕЦ, добавив, что 23 февраля - это последний день, когда комитет может получить предложения к проекту УПК.

По его словам, затем комитет составит сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта, где будут отображены "абсолютно все предложения".

"Уже на данное время от субъектов законодательной инициативы поступило более 1 тысячи предложений", - сообщил глава комитета.

При этом он спрогнозировал, что в понедельник и во вторник, поскольку началась очередная пленарная парламентская неделя, "поступит основная масса предложений к УПК".

"Мне кажется, что таких предложений будет еще несколько тысяч", - сказал В.ШВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 февраля приняла в первом чтении проект нового УПК, внесенный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.