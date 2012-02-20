Литвину закон о выборах не нравится, но конфликта он тоже не хочет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что попытки нарушить достигнутый компромисс относительно закона о выборах народных депутатов могут привести к противостоянию в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на брифинге, отвечая на вопрос относительно вероятности внесения изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины», а также возможного обращения народных депутатов в Конституционный Суд по поводу неконституционности некоторых норм данного закона.

В.ЛИТВИН отметил, что не очень обеспокоен слухами, которые распространяются вокруг закона о парламентских выборах.

В то же время он добавил: «Говорят, что там какие-то ходят списки, собираются подписи для обращения в Конституционный Суд».

Председатель ВР подчеркнул, что «нужно думать, какие будут последствия».

«Сегодня удержать Верховную Раду в рабочем состоянии достаточно непросто, а с развертыванием избирательной кампании будет чрезвычайно сложно. И я не хочу, чтобы у нас демонстрировалось недоверие. У нас и так хватает поводов, оснований для провокации конфликтов и противостояния в Верховной Раде», - отметил он.

При этом спикер добавил, что закон о выборах народных депутатов ему не нравится, но «поскольку достигли компромисса, то нужно выполнять этот компромисс».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2011 года Верховная Рада приняла закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы депутатов будут проводиться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер и запрет на участие в выборах блоков партий.

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале. В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батьківщини", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народной партии – 20, внефракционные – 18.

8 декабря закон «О выборах народных депутатов Украины» подписал Президент Украины.