Правительство Канады ручается за врачей, обследовавших Тимошенко

Посол Канады в Украине Трой ЛУЛАШНИК заявляет, что правительство Канады подтверждает высокую квалификацию врачей, которые принимали участие в независимом обследовании экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Соответствующее заявление Т.ЛУЛАШНИКА обнародовано на официальном сайте Посольства Канады в Украине.

"Я не могу комментировать медицинские заключения ни канадских, ни немецких врачей ввиду конфиденциальности между врачом и пациентом. Я могу сказать, что три члена канадской медицинской команды являются признанными, высококвалифицированными и опытными медицинскими работниками. Они провели обследование госпожи ТИМОШЕНКО в соответствии с наивысшими медицинскими стандартами, особенно что касается объективности и профессиональной этики", - говорится в заявлении посла.

«Заключения канадской медицинской группы, полученные в результате независимого медицинского обследования и предоставленные медицинской комиссии с согласия Ю.ТИМОШЕНКО, ни в коем случае не были вызваны внешними факторами. Сообщения вопреки этому не являются правдивыми», - отметил Т.ЛУЛАШНИК.

"Канада постоянно выражает поддержку и преданность этой гуманитарной миссии. Мы были довольны, что три канадских врача вместе с двумя немецкими врачами смогли осуществить независимое медицинское обследование госпожи ТИМОШЕНКО. Специализация канадских врачей дополнила специализацию их немецких коллег", - подчеркнул посол.

Т.ЛУЛАШНИК от имени правительства Канады выразил благодарность трем канадским врачам, которые принимали участие в обследовании Ю.ТИМОШЕНКО. "Канада отстаивает то, что здоровье госпожи ТИМОШЕНКО остается в центре внимания всех причастных", - заявил посол Канады в Украине.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

16 февраля Министерство здравоохранения Украины в своем заявлении обратило внимание на то, что, если Германия направила в состав смешанной комиссии «известных профильных специалистов с безоговорочной репутацией и профессорскими степенями», то канадская часть комиссии «формировалась по инициативе украинской общины в этой стране, и в результате была организована из двух семейных врачей и одного гинеколога».

Еще резче высказался народный депутат из Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, который считает, что Канада направила на обследование Ю.ТИМОШЕНКО участковых врачей.