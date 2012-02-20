Форум председателей ОСМД и ЖСК столицы

В среду, 22 февраля, в 18:30 в Киеве, в Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2), при содействии общественной организации «Киевский форум» начнется второй экспертный Форум председателей ОСМД и ЖСК г. Киева, посвященный поиску путей решения актуальных проблем столичных объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

На форуме будут рассмотрены предложения Рабочей группы (созданной на первом форуме 26 января 2012 года) из руководителей ОСМД и ЖСК г. Киева для подготовки проектов обращений к председателю КГГА Александру ПОПОВУ, Киевскому городскому совету и Верховной Раде Украины со следующими требованиями:

1. Создать рабочую группу из представителей КГГА, комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Киевского городского совета и представителей ЖСК и ОСМД, для мониторинга тарифов на услуги ЖКХ, их открытости и прозрачности.

2. Направить обращение к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики с требованием провести антикоррупционную экспертизу изменений к Закону Украины «Об объединении совладельцев многоквартирных домов» и включить представителей ОСМД в рабочую группу по разработке данного законопроекта.

3. Рассмотреть вопрос землеотвода придомовой территории для постоянного пользования ОСМД и ЖСК.

По убеждению председателей правления столичных ОСМД и ЖСК, решение совместными усилиями отмеченных проблем будет способствовать реформированию жилищно-коммунального хозяйства столицы и поможет последующему развитию ОСМД и ЖСК в Киеве.

Начало онлайн-трансляции экспертного форума в Интернете - 22 февраля в 18:30 на сайте

www.go.kiev-forum.org