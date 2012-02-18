На Киевщине при участии президента состоялось празднование Масляной

В городе Вышгород Киевской области состоялось празднование Масляной.

Как передает корреспондент УНИАН, в праздничных мероприятиях приняли участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК.

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что в праздновании принимают участие фольклорные коллективы 26 районов Киевской области и 12 городов областного значения.

«Каждый район представляет свою культуру, воссоздание села» - подчеркнул он.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, среди участников праздника объявили конкурс на лучшее угощение и представление культуры своего района. Победители конкурса получат 15 тыс. грн., обладатели второго места – 10 тыс. грн., третьего – 5 тыс. грн.

Ожидается, что фестиваль посетят свыше 10 тыс. гостей, сообщил чиновник.

«Каждый человек, который будет подходить попробовать блины, будет делать свой вклад. И эти средства пойдут на поддержку детей-сирот в интернаты Киевской области» - отметил он.

В рамках праздники также состоялся фестиваль ледовых скульптур «Киевщине - 80», выступили фольклорные коллективы, прошли костюмированное соревнование рыцарей, выставка работ мастеров народного творчества и ярмарка сувениров, огненное шоу.

Также для гостей были организованы катание на санках, развлекательно-игровые программы на детской ледовой площадке и снежной крепости, кукольный театр для детей.

А. Присяжнюк также сообщил, что в этом году на Киевщине планируется проведение свыше 10 международных фольклорных фестивалей.