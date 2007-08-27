БЮТ опровергает информацию об избиении фотокора газеты ”Сегодня”

Блок Юлии Тимошенко опровергает информацию о том, что 26 августа вечером в Одессе представителями БЮТ был избит фотокорреспондент газеты "Сегодня".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока.

"Мы перезвонили в наш Одесский избирательный штаб и выяснили, никакого избиения журналиста газеты "Сегодня" не было”, - сообщили в пресс-службе.

При этом отметили, что эта информация “не соответствует действительности".

БЮТ расценивает подобную информацию как провокацию со стороны Партии регионов. "Это - провокация Партии регионов против визита Юлии Тимошенко на восток и юг Украины, поскольку по последним данным уровень поддержки БЮТ значительно возрос. Очевидно, именно рост поддержки Ю.ТИМОШЕНКО раздражил Партию регионов и они прибегли к таким мерам”, - отмечает пресс-служба БЮТ.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» вместила материал о том, что 26 августа, в Одессе около 22.30 был избит фотокорреспондент одесской редакции «Сегодня» Александр ЛЕСИК. По данным газеты, А.ЛЕСИК по заданию редакции делал фоторепортаж из митинга лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. Митинг проходил на стадионе «Спартак» в Одессе. По данным «Сегодня», Приморский РОВД Одессы зарегистрировал заявление по факту хулиганских действий против сотрудника газеты «Сегодня». А.ЛЕСИК также приложил к заявлению медицинскую справку о полученных во время избиения травмах.