Азаров еще не придумал, кого поставить своим заместителем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ еще не подавал Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ кандидатуру на должность первого вице-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Пока еще нет, не подавал», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что члены Кабинета министров назначаются исходя из профессиональных качеств и соответствия требованиям, которые предъявляются к их работе.

«Принцип смены членов Кабинета министров один - это, прежде всего, соответствие того или иного человека, его профессиональных качеств, ответственности тем требованиям, которые предъявляются к его работе. Никаких других принципов у нас нет», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он признал некоторые ошибки, совершенные ранее при назначении министров.

«Вот скажем, министр здравоохранения… Вас устраивает существующая система здравоохранения? Наверное, нет. Вот поэтому происходит смена руководителей направлений. Скажем, Илья ЕМЕЦ (один из экс-министров здравоохранения в правительстве Н.АЗАРОВА – УНИАН) - прекрасный врач, кардиохирург с опытом работы и в Австралии, и в США, сумевший создать замечательный центр детской кардиохирургии в «Охматдете», человек с очень интересными мыслями. Мы рассчитывали на него в деле таких сложных преобразований, которые проводятся в медицинской отрасли. Однако прекрасный врач, к сожалению, не стал хорошим администратором, он мог бы им быть, но не стал. В нормальной ситуации мы бы подождали, безусловно, через пару лет он набрался бы опыта, однако такого времени у нас, к большому сожалению, нет.

Поэтому бывают, конечно, ошибки в кадровой политике, очень важно их вовремя устранять», - написал Н.АЗАРОВ на своей страничке в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Андрея КЛЮЕВА с должности первого вице-премьера, назначив секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

По данным СМИ, претендентами на должность первого вице-премьера на сегодня являются Ирина АКИМОВА, Сергей ТИГИПКО, Сергей АРБУЗОВ, Юрий БОЙКО и Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.