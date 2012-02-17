Власенко уверяет: Тимошенко разрешила ему назвать на всю страну ее диагноз

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обнародует диагноз осужденной, если Министерство здравоохранения Украины будет продолжать распространять неправдивую информацию о состоянии ее здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге под стенами Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание Ю.ТИМОШЕНКО, заявил адвокат экс-премьера, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО.

«Я получил на это письменное разрешение, на обнародование полностью или частично диагноза, в зависимости от той лжи, которая будет распространяться. Я имею на это полномочия. Пока я считаю это преждевременным до получению окончательного заключения канадских и немецких врачей», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, власть обнародует неправдивую информацию относительно заключения иностранных врачей о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. Именно поэтому, по словам С.ВЛАСЕНКО, представители Минздрава, пытаясь скомпрометировать иностранных специалистов, распространяют информацию о низком профессиональном уровне, в частности, канадских врачей.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО достаточно тяжелое, и она нуждается в лечении. Он добавил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО еще не имеет заключения иностранных врачей.

Защитник подтвердил информацию, что экс-премьер отказалась сдавать кровь на анализ врачам Минздрава. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО сделала это потому, что боится утечки информации.

В то же время С.ВЛАСЕНКО отметил, что вчера Ю.ТИМОШЕНКО передали ходунки.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.