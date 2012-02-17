Оппозиция ждет, что ОБСЕ спасет их от «плана Януковича»

Комитет сопротивления диктатуре призывает Организацию по безопасности и сотрудничества в Европе принять меры, чтобы сделать невозможным реализацию сценария украинской власти по недопущению оппозиционных кандидатов к участию в парламентских выборах.

Об этом говорится в обращении к ОБСЕ, переданном УНИАН Комитетом сопротивления диктатуре

В частности, в обращении отмечается, что Комитет сопротивления диктатуре, который объединяет украинские оппозиционные партии, призывает ОБСЕ безотлагательно вмешаться в ситуацию, угрожающую гражданам Украины потерей права на честное и прозрачное избрание депутатов парламента на выборах, которые должны состояться 28 октября 2012 года.

«Мы вынуждены констатировать, что действующая власть во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ постепенно превращается в криминальный синдикат, который фактически держится на представителях одной политической силы, которые занимают ключевые должности в государстве и преследуют единственную цель – каким-либо способом и какими-либо методами удержаться при власти в Украине», - говорится в обращении.

КСД обращает внимание ОБСЕ на то, что «режимом ЯНУКОВИЧА, который уже фактически уничтожил независимое судопроизводство и существенно ограничил конституционные права и свободы граждан в Украине, цинично воплощается план, который предусматривает недопущение к избирательному процессу оппозиционных и независимых от этой власти кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины».

В комитете отмечают, что главным инструментом реализации этого плана является использование правоохранительной системы в борьбе с политическими оппонентами, возбуждение «уголовных дел» в отношении лиц, которые имеют доверие граждан и составляют потенциальную угрозу кандидатам от партии власти, или могут поддержать оппозиционных кандидатов.

«Последние события доказывают, что когда за решеткой уже находятся лидеры политических сил, которые вместе получили большинство на последних парламентских выборах (в 2007 году) – Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО, – с методами устранения других оппозиционеров режим ЯНУКОВИЧА вообще считаться не будет», - отмечают в КСД.

Они напоминают, что на сегодняшний день ряд оппозиционных политических деятелей вынуждены находится в заграничном изгнании, продолжается преследование экс-губернатора Харьковской области Арсена АВАКОВА и экс-вице-губернатора Николаевской области Аркадия КОРНАЦКОГО. «Давление на представителей оппозиции приобретает системный характер», - подчеркивают в КСД.

Комитет сопротивления диктатуре призывает ОБСЕ принять все необходимые дипломатические меры, чтобы защитить право граждан Украины на честные демократические выборы, задействовать международные структуры к мониторингу ситуации в Украине уже сейчас – на этапе «активных предвыборных манипуляций со стороны действующей власти».

Комитет сопротивления диктатуре считает, что без безотлагательного вмешательства международных мониторинговых структур «режим В.ЯНУКОВИЧА сможет цинично реализовать свой сценарий и не допустить к выборам абсолютное большинство оппозиционных кандидатов, без которых проведение выборов в высший законодательный орган Украины превратится в откровенный фарс, закончится дискредитацией принципов демократии и парламентаризма и окончательным оформлением авторитаризма».