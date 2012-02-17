Герман: уволив Богатыреву, Янукович исправил ошибку

Уволив Раису Богатыреву с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктор Янукович исправил ошибку предшественников.

Об этом заявила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала, комментируя последние кадровые назначения, которые сделал президент.

"О назначениях, которые планируются, знает в стране один человек. Знает президент. И надо ждать", - сказала она.

"Если президент взял на себя эту ответственность, он должен ее нести", - добавила советник.

Обращаясь к депутату от БЮТ Сергею Соболеву, Герман заявила: "Мы исправили это ваше назначение, это вы назначили Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Нам пришлось исправить эту вашу ошибку".

Как известно, 14 февраля Янукович уволил Раису Богатыреву с должности секретаря СНБО и назначил вместо нее Клюева.

Украинская правда