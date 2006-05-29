Падением лифта в Минтрансе занялась прокуратура

Прокуратура Шевченковского района города Киева возбудила уголовное дело по факту служебной небрежности служебных лиц ГП “Укрсервис Минтранса» и ООО “Лифт-Сервис”, что повлекло тяжелые последствия (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в административном здании Министерства транспорта Украины на проспекте Победы,14, произошло падение кабины пассажирского лифта №5 с 24 (по другим данным – с 23-го) этажа. В результате падения 16 лиц, которые находились в кабине этого лифта, получили телесные повреждения разной степени тяжести, 10 были госпитализированы.