Политолог объяснил, почему в Украине нет революции

Политологи ожидают усиления революционных настроений украинцев во время парламентских выборов осенью 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение они высказали на пресс-конференции в Киеве.

Так, директор Международного института демократий, председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей ТАРАН убежден, что сейчас в Украине существуют все предпосылки для радикальных политических преобразований.

В частности, это множество бедных людей в стране и потеря Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поддержки на международной арене. «И в случае каких-либо политических беспорядков внутри страны, он не будет иметь поддержки извне, тогда как те, кто будет выступать против него, такую поддержку будут иметь», - отметил С.ТАРАН.

Еще одной предпосылкой для политических преобразований в Украине он считает то, что «авторизация узурпации власти не имела за собой никакой цели».

Главными причинами, почему в Украине все еще не произошла очередная революция, С.ТАРАН считает отсутствие определенной технической схемы для ее проведения и отсутствие морального лидера, который бы мог аккумулировать в себе положительные надежды украинцев на позитивные изменения в стране.

«Украинская ситуация аварийна», - отметил С.ТАРАН и добавил, что такие «аварийные» ситуации обычно складываются во время выборов, поэтому революционных изменений следует ожидать во время избирательных кампаний.

В то же время, заметил политолог, толчком для революционных изменений в стране может стать глубокое моральное потрясение общества, подобное делу об исчезновении журналиста Георгия Гонгадзе.

В свою очередь политтехнолог Сергей ГАЙДАЙ отметил тенденцию к увеличению количества протестных акций в Украине. «Народ, доведённый до точки кипения, может быть революционным независимо от того, происходит это в арабской, славянской или скандинавской стране», - сказал он.

Эксперт допускает, что парламентские выборы-2012 и президентские в 2015 году пройдут с фальсификациями, что спровоцирует революционные настроения украинцев.