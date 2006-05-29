В Симферополе на День города объявят сухой закон

В Симферополе в период празднования Дня города – 2, 3, 4 июня – будет запрещено продавать спиртные напитки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольского городского совета.

По информации пресс-службы, в эти дни запретят реализовывать спиртное в магазинах, кафе, барах, ресторанах и на точках выносной торговли в скверах и парках с 19.00 до окончания работы объектов торговли и общественного питания.

Решение «Об организации продажи алкогольных напитков в период празднования Дня города 2, 3, 4 июня 2006 года» было принято исполкомом Симферопольского городского совета с целью обеспечения правопорядка в период празднования 222-летия со дня основания Симферополя.