Высокий чин в Госкомнацмиграции ”сдал” своего шефа

Первый заместитель председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции Виктор ВОРОНИН обвиняет председателя этого комитета Сергея РУДИКА и в целом руководство комитета в действиях, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении В.ВОРОНИНА, переданном агентству УНИАН.

В.ВОРОНИН утверждает, что ему стали известны факты незаконных действий высокопоставленных должностных лиц, вследствие которых создается угроза национальной безопасности, жизни и здоровью граждан Украины и европейских государств.

Автор заявления отмечает, что Госкомнацмиграции нарушает сроки принятия решения вопроса предоставления статуса беженца – вместо предусмотренного Законом Украины “О беженцах” максимального срока принятия решения в три месяца в действительности сейчас решения выносятся, как минимум, через 6-7 месяцев, при этом происходит служебная фальсификация документов, где «предварительно забивается дата и номер принятия решения, хотя реально оно принимается только через несколько месяцев после проставленной даты».

По словам В.ВОРОНИНА, его письменный доклад председателю комитета С.РУДИКУ о фальсификации решений по делам беженцев был проигнорирован.

В.ВОРОНИН просит провести проверку фактов фальсификации документов в Госкомнацмиграции, обращаясь в своем заявлении к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, председателю Службы безопасности Украины Игорю ДРИЖЧАНОМУ, министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

При этом В.ВОРОНИН объясняет угрозу тем, что подавляющее количество искателей убежища происходит из регионов, которые являются опасными в плане террористической деятельности и наркоторговли - Афганистана, Ирака, Чечни, Таджикистана, Нигерии, Палестины, Сьерра-Леоне и тому подобное.

Среди них, хотя, безусловно, в абсолютном меньшинстве, есть члены международных террористических организаций и наркокартелей, о чем известно правоохранительным органам. Подобные лица крайне заинтересованы остаться как можно дольше на территории Украины с преступными целями – такими, например, как организация баз и ячеек для осуществления террористической деятельности в европейских странах, а возможно, и непосредственно в Украине. “Они, получив справку о рассмотрении дела, которое дает право свободного передвижения по всей территории Украины, имеют возможность исчезнуть, нелегально перейдя на территорию соседних государств, легализироваться в Украине по фальшивым документам, или успеть сделать все необходимое для решения своих преступных задач. Можно только догадываться, чем подобные лица могут заниматься предоставленными им Госкомнацмиграции дополнительными месяцами – подготовкой разрушения Киевского водохранилища, бактериологической атаки, взрыва Посольства США в одной из стран ЕС, захватом заложников в России, налаживанием наркотраффика в ЕС героина или его продажей в Украине”, говорится в заявлении.

Одновременно, отмечает В.ВОРОНИН, искусственное затягивание сроков вынесения решений нарушает законные права тех поисковиков убежища, которые действительно страдают от преследований на родине и нуждаются в защите Украинского государства.

“Я работаю первым заместителем председателя Госкомнацмиграции уже более 3-х лет, 9 месяцев исполнял обязанности председателя, и для меня понятно, что подобные действия могут быть объясняться и коррупционными мотивами, а не только халатностью и непрофессиональностью руководства. Также для меня не вызывает сомнения – нарушение сроков и оформление решений задним числом невозможно без ведома высшего руководства Госкомнацмиграции (решения по делам подписываются только председателем или курирующим заместителем)”, отмечает автор заявления.

При этом он сообщает, что не имеет данных, чтобы заявлять о личной коррупционной заинтересованности С.РУДИКА в нарушениях и фальсификациях при рассмотрении дел поисковиков приюта.

“Это дело следствия: установить кто и во имя чего совершал противоправные действия. Но следует отметить, что уже не первый раз действия С.РУДИКА в отношении беженцев наносят значительный вред государственным интересам”, отмечает его заместитель.

В.ВОРОНИН напомнил о решении Госкомнацмиграции, который незаконно отказал в предоставлении убежища узбекским гражданам, депортированным 14 февраля 2006 года.

“При этом возникает подозрение относительно личной заинтересованности высоких должностных лиц Госкомнацмиграции. Все незаконные действия Управления миграционной службы в АРК были проведены с молниеносной скоростью (вряд ли возможной без прямого указания руководства Госкомнацмиграции), а его руководители не только не были наказаны, но и их действия активно оправдывались С.РУДИКОМ. После депортации (граждан Узбекистана) С.РУДИК публично врал, утверждая, что узбеки были трудовыми мигрантами, которые не имели никакого отношения к политическим организациям, опровергая таким образом информацию, обнародованную не только правоохранительными органами, но непосредственно и высшим государственным руководством Украины относительно членства депортированных к организации “Исламское движение Узбекистана”. Сейчас, после очередных заявлений международных организаций, требующих наказания должностных лиц, виновных в незаконной депортации узбеков, С.РУДИК опять начал врать, но уже диаметрально противоположное. Сейчас он, “забыв”, что говорил раньше, считает узбеков “сбежавшими от политического режима”, и обвиняет в депортации правоохранительные органы, которые были только техническими исполнителями, не указывая, что она стала возможной исключительно благодаря противоправному решению Госкомнацмиграции”, сообщает в заявлении В.ВОРОНИН.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Украина депортировала 11 граждан Узбекистана на родину. По данным СБУ, Украина вынуждена депортировать на родину 11 узбеков, поскольку те принадлежали к организации, которую ООН признала террористической - "Исламское движение Узбекистана".

13 мая ряд правозащитных организаций заявили, что будут требовать от украинских властей создать независимую комиссию при участии правозащитников для выяснения обстоятельств депортации из Крыма граждан Узбекистана. По убеждению правозащитников, инициаторами этой депортации, которая, по их мнению, больше смахивает на «экстрадицию», были Служба безопасности Украины и Государственный комитет по вопросам миграции Украины.

25 мая председатель Госкомнацмиграции С.РУДИК заявил, что Украина депортировала граждан Узбекистана с нарушением правовых норм.