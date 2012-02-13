Муж Тимошенко: никогда в жизни не думал, что буду беженцем

Супруг осужденной к семи годам лишения свободы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО, который получил убежище в Чехии, заявил, что в настоящее время не имеет возможности посещать Украину.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом он сказал в интервью «5-у каналу».

"Я смогу вернуться в Украину только после смены власти. Честно говоря, я бы и сейчас вернулся в Украину, но при первом же прилете я – 100% - буду арестован", - объяснил он.

А.ТИМОШЕНКО в то же время исключает, что после освобождения из тюрьмы Ю.ТИМОШЕНКО покинет Украину

"Наверно, многие семьи так бы и сделали. Это в обычной семье, но не в семье такого политика, как Ю.ТИМОШЕНКО", - сказал супруг экс-премьера.

"Мое пребывание в Чехии позволяет хоть как-то политически отстаивать интересы Юлии Владимировны и других политических узников в Украине", - сказал А.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что решение об убежище в Чехии было принято на семейном совете. "Такое решение возникло в связи с тем, чтобы не дать власти дополнительной возможности давления на Юлию Владимировну... Я никогда в жизни не думал, что буду беженцем - политическим или неполитическим - никогда в жизни не мог представить", - сказал А.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 января стало известно, что А.ТИМОШЕНКО попросил убежище в Чехии и получил его. Соратники Ю.ТИМОШЕНКО объяснили такой шаг давлением, которое осуществляется на экс-премьера через ее семью.

В конце прошлого года А.ТИМОШЕНКО подал документы на регистрацию в Праге Международной общественной организации "Батькивщина".