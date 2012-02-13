Водная «Формула-1» бросила якорь на Киевщине на 5 лет

Киевская область завоевала право на проведение этапа чемпионата мира по водной «Формуле-1» на следующие пять лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, председатель ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК в Монако принял участие в работе отчетной конференции Международной федерации по водно-моторному спорту (UIM – Union Internationale Motonautique) под председательством президента федерации, члена Олимпийского комитета Рафаэля КЬЮЛИ.

Во время двусторонней встречи губернатора А.ПРИСЯЖНЮКА и промоутера «Формулы-1» на воде, вице-президента компании Idea Marketing SA Лавинии КАВАЛЛЕРО было заключено соглашение на право проведения этапа чемпионата мира по «Формуле-1» на воде в Киевской области на следующие пять лет.

«Мы доказали, что можем проводить спортивные соревнования мирового значения на качественно новом уровне. «Формула-1» в 2011 году стала настоящим успехом и для региона, и для всего государства в целом. Убежден, что следующие соревнования принесут Украине не только славу спортивного государства, но и серьезного международного партнера», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Предыдущие даты проведения этапа чемпионата мира по «Формуле-1» на воде в Киевской области – 21-22 июля 2012 года. Соревнования будут проходить в акватории Киевского моря, на Набережной города Вышгород.

«Мы гордимся Украиной. Во время проведения прошлогоднего чемпионата мира по «Формуле-1» на воде это государство зарекомендовало себя как профессиональный международный партнер, - отметил Р.КЬЮЛИ. - Наше решение в этом году исключительно, ведь теперь за Киевской областью будет закреплено право на проведение этапов чемпионата на протяжении следующих пяти лет».

По оценкам организаторов соревнования, Кубок этапа чемпионата мира по «Формуле-1» на воде в июле прошлого года в Вышгороде посетили почти 80 тысяч человек. Всего на протяжении трех дней на мероприятии побывали почти 150 тысяч человек. Наблюдали за зрелищными соревнованиями 56 дипломатов из 35 стран мира.

В Вышгороде также состоялись соревнования по «Формуле-1» на воде на Кубок Президента Украины.