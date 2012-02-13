С улиц Киева уже вывезли 181 тысячу тонн снега
16:15, 13 февраля 2012Политика
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Уборкой заняты 3 тысячи людей
С начала зимы со столичных улиц вывезены 181 тыс. тонн снега.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор»., работы по очистке дорожной сети и вывозу снега с автодорог города продолжаются.
Согласно информации, поступившей от районных госадминистраций, на протяжении выходных (11-12 февраля) в уборке территории города от снега были задействованы 2 тыс. 962 работников коммунальных служб города, а также 331 единица техники.
С целью безопасного передвижения киевлян по улицам города за прошлые сутки от сосулек очищены 19 козырьков (крыш), 38 опасных мест ограждено ограничительными лентами.
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