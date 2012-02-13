С улиц Киева уже вывезли 181 тысячу тонн снега

С начала зимы со столичных улиц вывезены 181 тыс. тонн снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор»., работы по очистке дорожной сети и вывозу снега с автодорог города продолжаются.

Согласно информации, поступившей от районных госадминистраций, на протяжении выходных (11-12 февраля) в уборке территории города от снега были задействованы 2 тыс. 962 работников коммунальных служб города, а также 331 единица техники.

С целью безопасного передвижения киевлян по улицам города за прошлые сутки от сосулек очищены 19 козырьков (крыш), 38 опасных мест ограждено ограничительными лентами.