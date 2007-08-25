ЦИК в 16.00 проведет очередное заседание

Сегодня, 25 августа, в 16.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, планируется, что в повестку дня будет включен пакет вопросов о подготовке внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, в частности, о создании участковых избирательных комиссий зарубежных избирательных участков зарубежного избирательного округа, о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Партии зеленых Украины и тому подобное.

Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.

Аккредитация на мероприятие будет проводиться до 14.30 25 августа по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.