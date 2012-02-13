Одесские журналисты требуют прекратить милицейский произвол

Одесское отделение Независимого медиа-профсоюза Украины призывает прекратить милицейский произвол в отношении редактора интернет-газеты «Взгляд из Одессы» Игоря СТОЛЯРОВА, опубликовавшей 16 января фотоснимки, на которых запечатлены испачканные краской бигборды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА

Как указывается в документе, текстом которого располагает УНИАН, «наша обеспокоенность вызвана тем, что журналист И.СТОЛЯРОВ, от которого требуют раскрыть сведения об источниках информации, во-первых, ясно уведомил сотрудников милиции, а также публично сообщил, что «информацию об испачканных краской бигбордах передал в редакцию по телефону кто-то из читателей издания, а кто именно - не помнит». И с учетом этого «никаких дополнительных сведений добавить не может».

«Во-вторых, нам известно, что бывший корреспондент Украинской службы Радио «Свобода» И.СТОЛЯРОВ руководствуется в своей профессиональной деятельности требованием Кодекса профессиональной этики украинского журналиста, принятого Национальным союзом журналистом Украины, в котором содержится норма «журналист уважает лиц, предоставляющих ему информацию, не разглашает ее источников», - отмечается в заявлении.

«В-третьих, не может не вызывать удивления обнародованный И.СТОЛЯРОВЫМ факт привлечения к расследованию возбужденного уголовного дела сотрудников пресс-службы ведомства, что явно указывает на несоблюдение законности в УМВД Украины в области», - подчеркивается в документе.

Известный одесский журналист акцентирует, что «в присутствии сотрудника угрозыска начала расспросы о том, кто именно сообщил изданию об измазанных краской бигбордах, кто из фотографов ездил их фотографировать и можно ли с ним встретиться, сотрудница Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области Ирина ДОЛМАТОВА».

«Кроме того, И.СТОЛЯРОВ не скрывает, - констатируется в заявлении, - что с учетом последних событий в Одессе, когда сотрудники МВД устраивали обыски и задержания лидеров местных оппозиционных партий», утратил прежнее доверие к милиции и не имеет особого желания с ней общаться».

«Исходя из обнародованных фактов нарушений законности сотрудниками МВД в отношении авторов СМИ, недавно имевших место в Ровенской и Львовской областях, когда сотрудники органов следствия опускаются до запугивания людей пытками или копируют базу мобильного телефона, якобы проверяя, не похищен ли он, Одесское отделение НМПУ усматривает в очередном вызове журналиста в милицию давление на СМИ», - отмечается в документе.

«Мы считаем, что интернет-газета «Взгляд из Одессы», как и другие издания, оперативно выполняли свою работу - объективно информировали общественность об имевшем место скандальном факте заливания краской бигбордов В.ЯНУКОВИЧА», - сказано в документе.

«Поиски правонарушителей и юридическая оценка их действий выходит за пределы правового поля, в котором работают журналисты. С учетом этого мы призываем прекратить милицейский произвол в отношении журналиста И.СТОЛЯРОВА и усматриваем в действиях сотрудников МВД Украины очередную попытку заставить СМИ не публиковать факты, невыгодные нынешней власти», - резюмируют авторы заявления.