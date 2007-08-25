Киевская ПР заявляет о провокациях

Киевская городская организация Партии регионов требует от правоохранительных органов расследовать провокации против активистов партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ПР, сегодня, в День Независимости, около полудня к информационной палатке Партии регионов, расположенной на Майдане Незалежности, подошли люди в штатском и потребовали убрать агитационный «дирижабль» с изображением партийной символики Партии регионов. Волонтеры из Союза молодежи регионов, работающие в палатке, попросили человека представиться и объяснить, по какой причине они должны это делать, ведь своим присутствием они ничего не нарушают, ничего оскорбительного в агитационных материалах нет, что это мирная акция киевских регионалов, посвященная Дню Независимости. Человек, требовавший убрать атрибутику Партии регионов, не представился, а «свое требование объяснил тем, что сейчас на Майдан должен приехать Президент, и «дирижабль» будет развиваться прямо перед его глазами, что может ему не понравиться», сообщает пресс-служба Киевской горорганизации ПР.

По ее информации, примерно в это же время к палатке, размещенной с противоположной стороны Майдана, возле гостиницы «Украина», тоже подошла группа людей в штатском, которые, не представившись, потребовали и здесь убрать агитационный «дирижабль» ПР. После того как волонтеры из обеих палаток отказались выполнить эти совершенно безосновательные требования, люди в штатском обрезали тросы, державшие «дирижабли», и скрылись. Активисты Партии регионов пытались их задержать, но это им не удалось.

Кроме того пресс-служба сообщает, что около 13.00 в районе метро «Дорогожичи» двое неизвестных подошли к активисту ПР, который стоял с партийным флагом и, угрожая пистолетом, сопровождая это нецензурной бранью, отобрали флаг. После чего скрылись в неизвестном направлении на автомобиле.

Руководитель аппарата Киевского отделения ПР Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ заявляет, что в связи с этими инцидентами ПР обращается к правоохранительным органам, чтобы они разобрались в ситуации. С.БАРАНОВ-МОХОРТ также отметил, что «удивлен тем, что День Независимости, праздник, который должен способствовать объединению страны и утверждению демократических ценностей, оппоненты Партии регионов использовали для политических провокаций, при этом грубо нарушая права людей».