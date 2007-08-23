Богатырёва поддерживает инциативу проведения внеочередной сессии ВР

Координатор парламентского большинства Верховной Рады V созыва Раиса БОГАТЫРЕВА поддерживает инициативу проведения внеочередной сессии Верховной Рады для учреждения процесса запоздалых системных реформ.

Об этом идет речь в распространенном пресс-службой Партии регионовзаявлении Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

В частности, Р.БОГАТЫРЕВА призывает политиков принципиально объединиться вокруг национального интереса и динамично начать процесс запоздалых системных реформ.

“Шестнадцать лет назад судьба подарила нам исторический шанс – независимую суверенную Украину. Исполнилась извечная мечта украинского народа, которую он ковал в освободительных битвах веками. Государство украинцев перестало быть Фата Морганой. Оно наполнено планами и амбициями народа и политиков построить на поприщах одного из самых старых европейских этносов зажиточную, процветающую и сильную страну со счастливым человеком”, говорится в заявлении.

Р.БОГАТЫРЕВА также подчеркнула, что независимость Украины стала выбором украинского народа во время всенародного референдума в декабре в 1991 году. “Все мы тогда были вместе. Сегодня некоторые политические силы это единство постоянно пытаются демонтировать. Вместо дискуссии о стратегии объединительного поступательного и устойчивого развития Украины они предлагают махровый национал-популизм, искусственно воспитывают агрессию у членов общества и радикализируют гражданскую жизнь”, - считает она.

По ее мнению, сейчас граждане Украины сталкиваются с грязными пиар-технологиями зомбирования общества под видом демократических ценностей, опеки над гражданами. “Расчет делается не на долговременную, кропотливую работу и объективный политический инжиниринг, а на кратковременные эмоции и аффекты. Нас призывают не к единению и партнерству, а к расколу и вражде. Нам предлагают не ответственные и сбалансированные программы эволюции прогресса и экономической экспансии на внешних рынках, а ищут врагов среди нас и вне Украины. Да и натравливают на них. Идеология прорывов является попыткой перевести государственную политику в революционный режим, где цель будет оправдывать средства. Нам действительно необходим национальный прорыв на новый уровень глобального развития. Но это возможно только при единой позиции украинского народа и политической власти”, - уверена представитель Партии регионов.

“Главным является достижение другого, высшего качества жизни украинцев. Для этого, в первую очередь, мы должны принципиально объединиться вокруг национального интереса и динамично начать процесс запоздалых системных реформ. В первую очередь, в экономике и социальном секторе. Именно они определяют стиль и тип политики, которая должна обслуживать эту стратегию”, - говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

Координатор парламентского большинства ВР V созыва отмечает необходимость создания открытой и социализирующей рыночной экономики. “Уже невозможно ожидать патернализм государства. Но и оно, в лице политической власти, должно стать гарантом нашего успеха, с одной стороны, обеспечивая равные возможности для всех на рынке, а с другой – активно работая на нем, создавая новые высокооплачиваемые рабочие места, создавая социальные фонды поддержки безработных и постоянно инвестируя в нацию”, - объясняет она.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, принципиальной должна стать реформа в административном секторе государства и, прежде всего, политической бюрократии. “Равенство прав и свобод наших граждан должно быть гарантировано невозможностью продолжения политики каст неприкосновенных. Это узаконенный способ масштабной национальной экономической и политической коррупции. Они как Сцилла и Харибда угрожают демократии и свободам украинцев”, - утверждает представитель Партии регионов.

Р.БОГАТЫРЕВА также призывает политиков не манипулировать борьбой против депутатской неприкосновенности с сознанием избирателей. “Они прекрасно понимают, что выдвижение этого единственного лозунга на избирательную кампанию является следствием политического бессилия предложить глубокую, профессиональную программу развития Украины и провала собственной политики в оранжевой власти. Мы готовы отменить депутатскую неприкосновенность уже сегодня”, - подчеркнула она.

Р.БОГАТЫРЕВА обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с призывом “поддержать нашу инициативу и на специальном заседании внеочередной сессии 4 сентября 2007 года при его участии и участии его политической силы внести изменения в Конституцию”. “Это право дает нам решение украинского народа, который 15 апреля 2000 года на всеукраинском референдуме 87 процентами голосов принял решение об отмене части 3 статьи 80 Конституции Украины. Воля народа не может быть никем отменена и искривлена. Его решение не имеет срока давности”, - подчеркнула она.

Р.БОГАТЫРЕВА также инициирует проведение заседания ВР. “Неявка на него политических сил, которые требуют депутатской неприкосновенности будет означать для нации, что они неискренние, манипулируют настроениями общества и готовы на все ради власти. Не народной, а собственной. Если мы окажемся заложниками политического саботажа БЮТ и „НУ-НС”, то согласно Конституции, законам Украины и Регламенту ВРУ предварительно одобрим соответствующий конституционный закон об отмене касты неприкосновенных в Украине и направим его для получения заключения Конституционного Суда. Одновременно мы примем решение об отмене всех льгот чиновникам всех уровней, включая продажу на аукционах их государственных дач, предоставление им в служебное пользование вместо «Мерседесов» автомобилей национальных товаропроизводителей”, - отмечает она.

Координатор парламентского большинства напомнила избирателям, что Партия регионов была с ними “в самые тяжелые времена кризиса, созданного оранжевым правительством”. “Именно тогда и состоялся надежный честный наш союз с вами. Мы боролись против приватизации Украины нечестными политиками и защитили ваши свободы. Мы сломали позвоночник бензиновым, сахарным и социальным кризисам. Вернули стабильность, надежность политики власти и доверие к ней. Главное - мы предприняли шаг навстречу друг другу. А это значит, что единый народ всегда победит”, - резюмировала Р.БОГАТЫРЕВА.