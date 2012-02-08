Тимошенко пишет, что участвует во всех партийных решениях

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что, несмотря на заключение, постоянно контактирует с руководством партии "Батькивщина".

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО (полный текст), об этом лидер партии написала в своем письме, адресованном депутатам фракции "БЮТ-Батькивщина".

"Я, несмотря на все, что со мной происходит, и в дальнейшем постоянно буду контактировать с вами. Я держу постоянную связь с Александром ТУРЧИНОВЫМ, Сергеем ВЛАСЕНКО, Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, Иваном КИРИЛЕНКО и Григорием НЕМЫРЕЙ", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" также сообщила, что будет принимать участие в принятии всех партийных решений. "Я буду вместе с вами принимать решения, работать ежедневно и приближать Победу", - подчеркнула она.

"В Украине наступило такое время, когда непоколебимость нашей команды, наша принципиальность и верность идеям справедливости, за которые мы боремся долгие годы, подвергаются самым тяжелым испытаниям, но я знаю, что вы выдержите и в конце концов вернете Украину в круг развитых европейских государств. И хотя сейчас на улице сильные морозы, а в Украину пришел настоящий ледниковый период авторитаризма, только от нас с вами зависит – придет ли в Украину весна и победит ли справедливость!", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

В конце своего письма лидер партии "Батькивщина" написала: "Несмотря на репрессии, запугивание, шантаж и искушения, которые к нам применяют, мы с вами остались единой командой, и у нас есть несокрушимая вера, мужество и воля к Победе. С уважением и верой в вас, дорогие мои, ваша Юлия ТИМОШЕНКО. До скорой встречи!".