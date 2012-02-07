Янукович: реформа высшего образования является антипримером

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал реформу высшего образования примером того, как не нужно проводить реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

Он подчеркнул, что нельзя начинать реформы в отдельных отраслях гуманитарной сферы без четкой концепции этих реформ и их законодательного воплощения.

«Антипримером может быть реформа высшего образования. Повторяю – антипримером. Правительство начало реорганизацию высших учебных заведений раньше, чем определило соответствующим законом, какими должны быть новые принципы их функционирования, что привело к разным проблемам», - подчеркнул он.

Поэтому, по словам Президента, принятие закона о высшем образовании является первоочередной задачей. Но он, по его мнению, не должен консервировать существующее положение вещей. «Должны быть радикальные изменения в направлении автономии высших учебных заведений на принципах административного и экономического самоуправления, сочетание образования с научной и практической деятельностью», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что через механизм государственного заказа образование должно гибко реагировать на потребности экономики, а поэтому должно быть заложено постоянное взаимодействие вузов с работодателями.