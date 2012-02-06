Клинтон говорила с Януковичем о Тимошенко

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН крайне обеспокоена политическим преследованиям экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом она заявила во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Мюнхене в субботу, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Государственный секретарь четко высказалась относительно нашей обеспокоенности, касающейся выборочного применения правосудия против членов оппозиции, в частности, дела Юлии ТИМОШЕНКО, состояния ее здоровья и условий ее содержания», - отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайтеГосдепартамента США.

Также Х.КЛИНТОН заявила, что «дело ТИМОШЕНКО касается не только правовой реформы в Украине, но и того, что мы все стремимся поддержать европейскую интеграцию Украины и улучшить имидж и репутацию Украины», - говорится в сообщении Госдепа.

На прошлой неделе во время визита в США дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения имела беседу с Х.КЛИНТОН и передала ей письмо от своей матери.