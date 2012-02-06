Россия играет с Европой в «газовую» молчанку

Россия пока не сообщила Еврокомиссии о причинах уменьшения поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлен ХОЛЗНЕР.

“Мы обратились в российское посольство с просьбой объяснить, что произошло, почему это произошло, однако не получили ответа”, - сказала она.

М.ХОЛЗНЕР также сообщила, что Еврокомиссия информирует о ситуации участников Газовой координационной группы, которая состоит из чиновников и экспертов стран-членов Европейского Союза в сфере поставок газа.

При этом, по словам М.ХОЛЗНЕР, ситуация с обеспечением стран-членов Евросоюза газом остается под контролем.