Пресс-конференция руководителей столичной ГНС

Во вторник, 7 февраля, в 15.00 состоится пресс-конференция председателя Государственной налоговой службы в г. Киеве Ирины НОСАЧЕВОЙ и и. о. первого заместителя председателя ГНС в г. Киеве – начальника управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве Игоря УСИКА на тему: «Итоги работы налоговой столицы за 2011 год и стратегические направления работы на 2012 год».

Место проведения: ГНС в г. Киеве, ул. Шолуденко, 33/19, 11 этаж, конференц-зал.

Аккредитация журналистов проводится до 12.00 вторника, 7 февраля, по тел. 461-77-30, 461-77-12, (067) 236-41-16.