Тимошенко делится тайнами подсознания

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на подсознательном уровне не исключает, что может повториться ситуация с созданием в парламенте широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Однако, по ее словам, “я не хочу в это верить, что эти люди опять договорятся”.

Между тем, как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, “этому есть предохранитель. Мы всей партийной команде поставили четкую задачу - побороться, чтобы взять 226 мест в парламенте”. “Тогда я буду знать, что национальная коалиция будет создана за несколько часов”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что если широкая коалиция таки будет создана, то БЮТ, независимо от того, сколько получит мест в парламенте, пойдет в оппозицию.