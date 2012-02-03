Королевская: Конфликт власти и народа приблизился к «точке кипения»

Многочисленные акции протеста чернобыльцев, афганцев и предпринимателей свидетельствуют о том, что конфликт между действующим режимом и украинским народом вплотную приблизился к «точке кипения». Об этом заявила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью «Комментариям».

«Убеждена, граждане Украины, которые массово вышли на улицы городов, обступили органы власти, с целью защитить свои права и интересы, заслуживают звания «человека года». Общественные активисты намного раньше политиков поняли, что «самозащита» от действий власти - единственный шанс не только защитить себя, но и защитить всю Украину, наше будущее. Сила гражданского общества в нашей стране имеет невероятный потенциал», - отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, украинские граждане, услышав от власти слово «реформа», сразу прячут свои кошельки. Все, что власть сегодня называет «реформами» - это новые фискальные хитрости или «предпродажная подготовка» последних национальных богатств. И такая ситуация одинакова по всей Украине: уничтожают и забирают.

«Приезжают силовые структуры, пишут какой-то акт, после чего начинаются обыски, допросы, аресты имущества, и предприятия признаются фиктивными. И если руководитель не купил «индульгенцию» у власти - предприятие закрывается. Сегодня действующую власть не воспринимают ни в Луганске, ни в Донецке, потому что, если в Киеве и Западной Украине были репрессии по политическим признакам, то в восточных регионах прошел каток репрессий экономических. Мы видели, что творилось в сельском хозяйстве, в среднем бизнесе, какие постоянные манипуляции были в бюджетной сфере - все это вместе сложилось в общую разрушительную картинку», - подчеркнула народный депутат.

«Сейчас очень важно защитить каждого гражданина Украины от методов и последствий бездарного управления власти, дать людям надежду на то, что придут новые лидеры, которые смогут дать качественный толчок развитию экономики при помощи современных подходов. Чтобы все, что происходит сейчас, забылось как страшный сон», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В то же время, считает лидер УСДП, в борьбе с антинародной властью нельзя уподобляться этой власти. «Мы не можем себе позволить победить дракона, превратившись в него сами. Нельзя использовать их методы и возводить политику к кулуарным договоренностям, забывая, что выбор делают не партии, а люди», - подчеркнула она.

«Прежде всего, необходимо вернуть доверие людей. Мы готовы взять ответственность на себя, мы знаем, что делать. Верю, что 2012 год будет годом глобальных изменений, нашим годом - годом Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.