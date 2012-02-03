Погребинский видит, что позиции Попова укрепляются ежемесячно

Оппозиция намерена поддержать лидера партии "УДАР" Виталия Кличко в качестве единого кандидата на выборах городского головы Киева, ибо не имеет собственных кандидатов на эту должность.

Такое мнение выразил директор Киевского центра прикладных политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя Укринформу призыв лидера "Фронта змин" Арсения Яценюка ко всем оппозиционным партиям поддержать Виталия Кличко на выборах столичного мэра.

"Они призывают поддержать его исключительно из-за того, что у них нет своего кандидата", - сказал он.

При этом, по мнению Погребинского, Кличко имеет незначительные шансы победить на этих выборах. "Позиции Попова (действующего председателя КГГА.) укрепляются ежемесячно, и если зимой не будет каких-то особых неприятностей, то, я думаю, шансов у него больше", - отметил он.

В то же время политолог подчеркнул, что, независимо от результатов выборов Киевского головы, политическая сила Кличко "УДАР" будет иметь неплохие шансы на парламентских выборах. "Я не вижу особых проблем (для Кличко. - Ред.) провести партию, даже если он пойдет на выборы мэра. И выиграет он или проиграет, все равно шансы на парламентские выборы у него остаются хорошие", - отметил эксперт.