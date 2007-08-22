Янукович потребовал от Шуфрича отчета

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру по чрезвычайным ситуациям Нестору ШУФРИЧУ представить на выездном заседании правительства в Полтаве информацию о ситуации в Херсонской области, возникшей в связи с лесными пожарами.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня в ходе выездного заседания Кабмина в Полтаве.

«Я вижу, что появился Нестор Иванович ШУФРИЧ, который вернулся из Херсонской области. Я попрошу вас подготовиться и представить информацию о состоянии дел по Херсонской области, и если есть необходимость, по другим регионам, пострадавшим от стихийных бедствий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Президент Украины направил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ телеграмму в связи с ситуацией с лесными пожарами в Херсонской области.

В телеграмме В.ЮЩЕНКО обращает внимание «на некомпетентность министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы господина ШУФРИЧА, который не знает реального состояния дел, не в состоянии организовать роботу по ликвидации пожара и дезинформировал по этому вопросу Президента Украины”.

В.ЮЩЕНКО отмечает необходимость принять решение об отстранении Н.ШУФРИЧА от исполнения обязанностей министра и в установленном порядке затронуть вопрос об освобождении его от должности как неспособного обеспечить порученный участок работы.